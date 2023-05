Published: 08 May 2023 4 PM Updated: 08 May 2023 4 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

மாம்பழமாம் மாம்பழம் - இல்லத்தரசி பக்கங்கள்| My Vikatan

எனது அத்தை ஏதாவது கோபமாக இருக்கும் நேரத்தில் , நீலம், செந்தூரா , ருமானி என எந்த மாம்பழம் வீட்டில் இருக்கிறதோ அதை துண்டுகள்செய்து ஒரு தட்டில் போட்டுக் கொடுக்க கோபம் இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விடும்..

News Representational Image