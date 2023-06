Published: 23 Jun 2023 10 AM Updated: 23 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

``போதும்டா சாமி, எங்களுக்கு பாஸ்தாவே வேண்டாம்!'' - விவரிக்கும் இத்தாலி தமிழர் | My Vikatan

கடந்த ஒரு வருடத்துல உலகம் முழுவதுமே அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையேறியது நாம் அறிந்ததே. ஆனாலும், ஐரோப்பியாவில் மட்டும் அது மிக அதிக உச்சத்தை தொட்டது என்பதே உண்மை.

News Representational Image