கேரட் சப்ஜா ஜூஸ், கொள்ளு காய்கறி சாலட், ஓட்ஸ் கொய்யாப்பழ டிலைட் - குளுகுளு வீக் எண்டு ரெசிப்பீஸ்!

Published: 11 Jun 2023 10 AM Updated: 11 Jun 2023 10 AM

அக்னி நட்சத்திரம் முடிந்தும் அனல் விட்டபாடாக இல்லை. மூன்று வேளைகளுக்கும் கூலாக சாப்பிடுவதையே வயிறும் மனமும் விரும்புகிறது. அந்த வகையில் இந்த வார வீக் எண்டை கூலாக ஜூஸ், சாலட் என கொண்டாடத் தயாரா?