சோர்பெத், பேட்டீஸ், கீர், புடிங்... தேங்காய் ஸ்பெஷல் வீக் எண்ட் விருந்து

Published: 30 Apr 2023 10 AM Updated: 30 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

சமையலறையில் தவிர்க்கவே முடியாத தேங்காயைக் கொண்டு விதம் விதமான உணவுகள் செய்யலாம். இந்த வார வீக் எண்டை தேங்காய் ஸ்பெஷாக்குவோமா?

Share