கறிவேப்பிலை, பாகற்காய்- வேர்க்கடலை, காய்கறி கோலா உருண்டை... வீக் எண்டுக்கு விதம் விதமான குழம்பு!

Published: 09 Jul 2023 10 AM Updated: 09 Jul 2023 10 AM

தினமும் சமைக்கிறதையே வீக் எண்டுக்கும் செய்யணுமா என்ற கேள்வி எழும். வீக் எண்டை ஸ்பெஷலாக்கும் சூப்பர் குழம்பு ரெசிப்பீஸ் இங்கே உங்களுக்காக... குழம்பு குழப்பமின்றி வீக் எண்டை கொண்டாடுங்கள்...