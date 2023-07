சூப், கறி, ரசம், தட்டை... முருங்கையில் வீக் எண்டு விருந்து!

Published: 23 Jul 2023 10 AM Updated: 23 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

ஆடி மாதம் பிறந்துவிட்டது. கூடவே முருங்கைக்காய் சீசனும் ஆரம்பித்திருக்கிறது. சீசனில் நிறைய கிடைக்கும் முருங்கைக்காய், கீரை, பூக்களை வாங்கி, உங்கள் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இந்த வார வீக் எண்டை முருங்கை ஸ்பெஷலாக்குங்கள்.