பால்கூட்டு, பராத்தா, குருமா, மசால்வடை... பப்பாளி ஸ்பெஷல் வீக் எண்டு விருந்து

பழங்களில் 'தி பெஸ்ட்' என்றால் பப்பாளியைச் சொல்லலாம். ஆனாலும் அதன் அருமை பலருக்கும் தெரிவதில்லை. பழத்தில் மட்டுமல்ல, பப்பாளிக் காயிலும் எண்ணற்ற மருத்துவ பலன்கள் உள்ளன. இந்த வார வீக் எண்டை பப்பாளி ஸ்பெஷலாக்குவோமா?