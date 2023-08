லட்டு, சாட், பக்கோடா, சட்னி... வேர்க்கடலையில் வீக் எண்டு விருந்து

Published: 06 Aug 2023 10 AM Updated: 06 Aug 2023 10 AM

வேர்க்கடலையில் விதம் விதமான உணவுகள் தயாரிக்கலாம் என்பது பலருக்கும் தெரியாது. இனிப்பு முதல் சாட் அயிட்டம் வரை வேர்க்கடலையில் விருந்தே சமைக்கலாம். இந்த வார வீக் எண்டை வேர்க்கடலை ஸ்பெஷலாக்க ரெடியா..?