மால்புவா, பாப்சிகல், கேக், கேண்டி, பனகோட்டா... ஆரஞ்சுப்பழத்தில் அட்டகாச வீக் எண்டு விருந்து

Published: 26 Mar 2023 10 AM Updated: 26 Mar 2023 10 AM

Published: Yesterday at 10 AM Updated: Yesterday at 10 AM

ஆரஞ்சுப்பழம் இப்போது எல்லா நாள்களிலும் கிடைக்கிறது. ஆரஞ்சுப்பழத்தில் ஜூஸை தவிர வேறென்ன செய்துவிட முடியும்? இந்த வார வீக் எண்டை ஆரஞ்சு ஸ்பெஷலில் அசத்தத் தயாரா?