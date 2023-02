Published: 23 Feb 2023 7 AM Updated: 23 Feb 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

வறுத்த வஞ்சிரம், அயிரை குழம்பு, மட்டன் முட்டைக்கறி, அசைவ சுவையில் அட்டகாசம்; மதுரை ஹாரிஸ் மெஸ்!

குழம்பில் மிதந்த வஞ்சிரம் மீன் துண்டு நல்ல சைஸில் இருந்தது. பிய்க்கும்போது லேயர் லேயராக வரும் அதன் கறியின் மிருதுத்தன்மை, சுவை மூலம் மீனின் வயதை அறிந்துகொள்ள முடிந்தது. வறுத்த வஞ்சிர மீனும் தொண்டையை கவ்வாத மசாலாவில் வறுக்கப்பட்டிருந்தது.

News மீன், சிக்கன், மட்டன் கிரேவிகள் ( என்.ஜி.மணிகண்டன் )