தாய்ப்பால் புகட்டுவதில் இத்தனை விஷயங்களா... சந்தேகங்கள், தீர்வுகள்| #BreastFeedingWeek

தாய்ப்பால் சரியாக சுரக்கவில்லை, குழந்தைக்குப் போதுமான அளவு பால் கிடைப்பதில்லை என நினைத்து, பால் சுரப்பதை அதிகரிக்க ரஸ்க், கருவாடு, பூண்டுப் பால் ஆகியவற்றை சாப்பிடலாமா? அசைவம் சாப்பிடாமல் இருந்தால் பால் சரியாகச் சுரக்காதா?

