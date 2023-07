Published: 16 Jul 2023 11 AM Updated: 16 Jul 2023 11 AM

`மகன் பாடம் சொல்லித் தர்றான், நான் 10வது பரீட்சை எழுதறேன்’- 51 வயது சத்துணவு சமையலரின் தன்னம்பிக்கை

``உங்களால நடக்கவே முடியல. இதுல நீங்க என்ன படிச்சு, எதை எழுதப்போறிங்க'னு சொல்லுவாங்க. நான் அதை கண்டுகல. என் பையனும் `நீங்க எதைப் பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க. நான் உங்களைப் படிக்க வெச்சு பாஸாக்கிக் காட்டறேன்'என்று சொன்னான்" - ரஹீலா பானு