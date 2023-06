எஸ்.ஐ-யாக பதவியேற்ற மகள்; இடமாற்றத்தால் தனது பொறுப்புகளை ஒப்படைத்து நெகிழ்ந்த எஸ்.ஐ தந்தை!

Published: Just Now Updated: Just Now

எஸ்.ஐ-யாக பதவியேற்ற மகள்; இடமாற்றத்தால் தனது பொறுப்புகளை ஒப்படைத்து நெகிழ்ந்த எஸ்.ஐ தந்தை!

பயிற்சி முடித்த வர்ஷா அதிர்ஷ்டவசமாக, தந்தை பணியாற்றிய அதே சென்ட்ரல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எஸ்.ஐயாக பணியமர்த்தப்பட்டு உள்ளார். அதே நேரம், அவரின் தந்தை வெங்கடேஷ் மாவட்ட எஸ்.பி அலுவலகத்துக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.