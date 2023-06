Published: 24 Jun 2023 11 AM Updated: 24 Jun 2023 11 AM

`பிச்சை கேட்குற திருநங்கைகிட்ட அன்பா பேசுங்க, எங்க மனசு புரியும்'- திருநங்கை சுவேதா

உங்களிடம் பிச்சை கேட்கும் ஒரு திருநங்கைக்கு டீ வாங்கிக் கொடுத்து ஆறுதலா நாலு வார்த்தை பேசி பாருங்க அவங்களோட அன்பும் நட்பும் எவ்வளவு ஆரோக்கியமானதுனு உணர்வீங்க - திருநங்கை சுவேதா