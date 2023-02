Published: Just Now Updated: Just Now

`அஜித்குமாருக்கு நன்றி!' - பி.எம்.டபிள்யூ பைக் வாங்கிய மஞ்சு வாரியர்

``ஒரு நல்ல ரைடர் ஆவதற்கு முன் அதிகம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதனால் நான் சாலைகளில் தடுமாறுவதை நீங்கள் கண்டால், தயவு செய்து பொறுமையாக இருங்கள்!'' என்ற மஞ்சு வாரியர், தன்னைப்போல் பலருக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும் நடிகர் அஜித்குமாருக்கு நன்றி என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.