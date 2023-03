Published: 05 Mar 2023 11 AM Updated: 05 Mar 2023 11 AM

``ஆம்பள மாதிரி இருக்கேனு அவர் சொன்ன வார்த்தைதான் என்னை வலிமையாக்குச்சு!" - ரூபி பியூட்டி #HerChoice

" 'முன்ன மாதிரி உன்மேல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல'னு என் கணவர் சொன்ன அந்த ராத்திரி, எனக்கு நரகம் மாதிரி இருந்துச்சு. மறுநாள் விடியற்காலையில் இருந்து ரெகுலரா வாக்கிங் போக ஆரம்பிச்சேன். உணவு, உடற்பயிற்சினு நாலே மாசத்துல 40 கிலோவுக்கும் மேல எடையைக் குறைச்சேன்!"