Published: 21 Mar 2023 10 AM Updated: 21 Mar 2023 10 AM

கேரளாவின் முதல் திருநங்கை வழக்கறிஞர்; பத்ம லட்சுமிக்கு குவியும் வாழ்த்துகள்!

``வரலாற்றில் முதலாவதாக வருவதே கடினமான சாதனை. இலக்கை நோக்கிச் செல்லும் பாதையில், முன்னே யாரும் இல்லை. தடைகளும் தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கும். நம்மை அமைதியாக்கவும், தாழ்மைப்படுத்தவும் ஆட்கள் இருப்பார்கள்.’’