``அநீதிக்கும் அடக்குமுறைக்கும் எதிராக பெண்களால்தான் சிறப்பாகச் செயல்பட முடியும்'' - மேதா பட்கர்

சமூகத்தில் நிலவும் பெரும்பான்மையான வன்முறைகளுக்கும், ஒடுக்குமுறைகளுக்கும் காரணமாக ஆண்கள் இருப்பதால், இவற்றுக்கு எதிராக மனிதாபிமான அணுகுமுறையுடன் பெண்கள் களத்தில் போராட வேண்டியது முக்கியம்.