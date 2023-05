Published: 08 May 2023 3 PM Updated: 08 May 2023 3 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

புதுச்சேரி: பெண்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமைகளில் 2 மணி நேர வேலைதளர்வு; பாலினப் பாகுபாட்டை ஊக்குவிக்கிறதா?

இது, சாதியம், ஆணாதிக்கம் அனைத்தும் இணைந்த ஆபத்தான கலவையாக இருக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது. இதில் மதரீதியான பாகுபாடும் தெரிகிறது. இதற்கு பதிலாக மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்களுக்கு விடுப்பு கொடுப்பது பொருத்தமாக இருக்கும்.