Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

போராட்டகுணம்... விடாமுயற்சி... மன உறுதி! அரசியல் சரித்திரத்தின் அற்புதச் சித்திரம் சத்தியவாணி முத்து

1940 களிலேயே... அரசியலில் காலடி பதித்து, அனைவரின் கவனத்தையும் தன்பக்கம் ஈர்த்து, கடைசிவரை ஓர் ஆளுமையாகவே வாழ்ந்து முடித்த வெகுசிலரில், குறிப்பிடத்தக்க ஒருவர் சத்தியவாணி முத்து!