மாதவிடாய் நாள்களில் தனி வீடு; வைரலான வீடியோ, மன்னிப்புக் கேட்ட யூடியூபர்... ஊரில் நடப்பது என்ன?

"குறிப்பிட்ட சமூக மக்கள் வசிக்கும் பல ஊர்களிலும் இதுதான் நிலைமை. மேலும், கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கோடங்கிப்பட்டி உள்ளிட்ட 20 கிராமங்கள், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சில கிராமங்கள் என்று மாதவிடாய் நாள்களில் பெண்கள் தனி வீடு/அறையில் வைக்கப்படுகிறார்கள்.’’

Gender ஜெகா ( JegaVaishu )