Published: 18 Mar 2023 10 AM Updated: 18 Mar 2023 10 AM

``பொன்விழா அல்ல, பெண் விழா!" - மகளிர் காவலர்கள் பொன்விழா கொண்டாட்டம்

சட்டம் - ஒழுங்கு காவல் நிலையங்களில் உள்ள 1,356 ஆய்வாளர் பணியிடங்களில், 503 காவல் ஆய்வாளர்கள் பெண்கள். அதாவது சட்டம் - ஒழுங்கு பாதுகாப்பில் 37% பெண் காவல் ஆய்வாளர்கள் பணிபுரிகிறார்கள்.