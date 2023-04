Published: 01 Apr 2023 11 AM Updated: 01 Apr 2023 11 AM

`குடும்பத்தலைவிக்கான உரிமைத்தொகை: இவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட வேண்டும்'- செயற்பாட்டாளர்கள் கோரிக்கை

நடைபாதையில் வணிகம் செய்யும் பெண்களுக்கு உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டிருந்தார். இங்கே நடைபாதையில் வாழும் பெண்களுக்கும் வழங்கப்படுமா என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.