Published: 07 May 2023 7 AM Updated: 07 May 2023 7 AM

எதுகை மோனை, சுவாரஸ்யம்.. முதன்முறையாக ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை மேடையில் வர்ணனை செய்த பெண்கள்!