`பெண்கள் பணத்துக்கு கணவன், தந்தையை சார்ந்திருக்கக்கூடாது!' - ஜம்முவின் முதல் பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்

``ஆரம்பத்தில் நான் ஆட்டோ ஓட்டுவதை பார்த்து விமர்சனம் செய்தவர்கள் இப்போது என்னைப் பார்த்து பாராட்டுகின்றனர். எனது தைரியத்தை பயணிகள் ரசிக்கின்றனர். தினமும் 1500 முதல் 2000 ரூபாய் வரை சம்பாதிக்கிறேன். பெண்கள் பணத்திற்காக கணவன், தந்தையை சார்ந்திருக்ககூடாது.’’ - ரஞ்சீத் கவுர்