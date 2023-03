Published: 10 Mar 2023 10 AM Updated: 10 Mar 2023 10 AM

``இது பாலின சமத்துவத்தை உறுதிசெய்யும்” - உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பை வரவேற்கும் வழக்கறிஞர் அஜிதா

`கருணை அடிப்படையிலான வேலையைப் பெறுவதற்கு, திருமணமான மகள்களுக்கும் உரிமை இருக்கிறது’ என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.