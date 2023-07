Published: Just Now Updated: Just Now

`கண்ணியமாக வாழ்வதே நோக்கம்...' - பீகாரின் முதல் திருநங்கைகள் உணவகத் திறப்பில் நெகிழ்ச்சி!

``இந்தச் சமூகத்தில் திருநங்கைகளும் கண்ணியமான வாழ்க்கையை வாழ வழி செய்வதே எங்கள் அமைப்பின் நோக்கம்" - ரேஷ்மா பிரசாத்.

