Published: Just Now Updated: Just Now

குடும்பத்தின் எதிர்ப்பை மீறி சேர்ந்து வாழும் தன்பாலின ஜோடி; நீதிமன்றம் பாதுகாப்பு!

குடும்பத்தின் எதிர்ப்பை மீறி சேர்ந்து வாழும் இரண்டு பெண்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்கும்படி மும்பை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.