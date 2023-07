Published: Just Now Updated: Just Now

`லவ் ஜிகாத்’ சர்ச்சை, ராஜஸ்தானில் காணாமல் போன தன்பாலின ஜோடி, சென்னையில் கண்டுபிடிப்பு!

ராஜஸ்தானை சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி மற்றும் 20 வயது ஆசிரியை, தன்பாலின ஜோடி. இருவரும் கடந்த ஜூலை 1-ம் தேதி தங்கள் வீடுகளில் இருந்து காணாமல் போயுள்ளனர். மைனர் சிறுமி இந்து, ஆசிரியை இஸ்லாம் என்பதால் இந்த விவகாரம் பிகானரில் பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளது.

Gender LGBTQ