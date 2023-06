Published: Just Now Updated: Just Now

பாலின சமத்துவ இடைவெளி: 8 இடங்கள் முன்னேறி 127-வது இடத்தில் இந்தியா, முதலிடத்தில் உள்ள நாடு..?!

பாலின சமத்துவ இடைவெளி 2023 அறிக்கையை உலகப் பொருளாதார மன்றம் வெளியிட்டுள்ளது. இதில் மொத்தம் உள்ள 146 நாடுகளில், இந்தியா 127-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் கடந்த ஆண்டு இந்தியா 135-வது இடத்தில் இருந்தது.

News பாலின சமத்துவம் ( மாதிரிப் புகைப்படம் )