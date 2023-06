Published: 18 Jun 2023 10 AM Updated: 18 Jun 2023 10 AM

`ஆம்பள அழலாமா?’ என்று கேட்கும் ஆணாதிக்க மனநிலையை என்று விடுவீர்கள் ஜெயக்குமார்?!| #VoiceOfAval

அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரின் பேச்சு பெண்மையை இழிவுபடுத்துவதுடன் ஆணின் உணர்வுகளை காயப்படுத்துகிறது. ஜெயலலிதா என்ற அரசியல் ஆளுமை பெண்ணின் தலைமையில் செயல்பட்ட மிகப் பெரிய கட்சியைச் சேர்ந்தவரின் வார்த்தைகள், ஆதிக்க மனநிலையை வெளிப்படுத்துகிறது.

