``நீதி மறுக்கப்பட்டவர்களின் குரலாக ஒலிப்பேன்’' - கேரளாவின் முதல் திருநங்கை வழக்கறிஞர் பத்ம லட்சுமி

``என் அம்மா ஜெயா, அப்பா மோகனகுமார்தான் எனது பவர். என் சீனியர் பத்ரகுமாரி, ஆசிரியை மரியம்மா ஆகியோருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கொள்கிறேன். அவர்கள் இரண்டு விஷயங்களை உணர்த்தினார்கள்..’’ - பத்ம லட்சுமி

News வழக்கறிஞராக பதிவு செய்த திருநங்கை பத்மலட்சுமி