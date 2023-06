Published: Just Now Updated: Just Now

இரண்டு ஆண்டுகள் போராட்டம்; வழக்கு விசாரணையில் திருநங்கை மகளை ஏற்றுக்கொண்ட மும்பை பெற்றோர்!

பெற்றோரின் துன்புறுத்தல் மற்றும், தனக்குக் கட்டாய திருமணம் செய்துவிடுவார்கள் என்ற அச்சத்தில், அந்த திருநங்கை கடந்த 2021-ம் ஆண்டு தன் நண்பர் வீட்டுக்குச் சென்று தங்க ஆரம்பித்தார். இதனால் பெற்றோர், ’எங்கள் மகனை காணவில்லை’ என்று கூறி போலீஸில் புகார் செய்தனர்.

News மும்பை ஐகோர்ட்