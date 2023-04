Published: Just Now Updated: Just Now

`குழந்தையே வேண்டாம்'... வளரும் தலைமுறையினரிடையே அதிகரிக்கும் பயம்... ஆய்வு சொல்வதென்ன?

விலைவாசி உயர்வு, மாறிவரும் பொருளாதார சூழ்நிலை அதனால் ஏற்படும் கவலைகள் மற்றும் பிரசவம், குழந்தை வளர்ப்பில் உள்ள சுமைகளை ஆகியவை கவலையளிப்பதால் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதில் விருப்பம் இல்லை என்று பெரும்பாலனோர் தெரிவித்துள்ளனர்.

Gender குழந்தை வளர்ப்பு! ( pexels )