ஆல்வேஸ் வெல்கம்... Pride month கொண்டாடும் சென்னை அமெரிக்க மையம்; ஜூன் 10-ல் அனைவருக்கும் அழைப்பு!

அந்நாளில் பொதுமக்கள் எவ்வித முன்அனுமதியின்றி, அமெரிக்க மையத்துக்குச் சென்று அங்குள்ள புத்தகங்களை வாசிக்கலாம். காலை முதல் மாலை வரை நடைபெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்ளலாம்.