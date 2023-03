Published: 13 Mar 2023 11 AM Updated: 13 Mar 2023 11 AM

``அரசியல், பொருளாதாரத்தில் பெண்களின் பங்கை மேம்படுத்துவோம்" - பெண் கூட்டமைப்பு!

``இன்று டீக்கடைகள் உள்ளிட்ட இடங்களை பெரும்பான்மையாக ஆண்களே ஆக்கிரமித்துள்ளனர். பொது இடங்களில் பெண்களுக்கு உரிமையில்லை என்று திட்டமிட்டே கற்பிக்கப்படுகிறது." -கல்பனா கருணாகரன்.