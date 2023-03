முட்டை சாப்பிடுபவர்கள் `பெண்ணியவாதி' இல்லையா? பீட்டாவின் விளம்பரமும் சர்ச்சையும்!

சென்னையின் முக்கிய சாலைகளில் பீட்டா அமைப்பால் வைக்கப்பட்டுள்ள விளம்பரப் பதாகை ஒன்று, சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது. அந்தப் பதாகையில், `நீங்கள் ஒரு பெண்ணியவாதி என்று கூறிக்கொண்டு முட்டை சாப்பிடக் கூடாது (you can't claim to be a feminist and still eat eggs.). முட்டை மற்றும் பால்பொருள்கள் அனைத்தும் பெண் விலங்குகளைத் துன்புறுத்திப் பெறப்படுபவை' என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.