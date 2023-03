Published: 02 Mar 2023 7 AM Updated: 02 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

28 வயதில் குடும்ப வன்முறை, 75 வயதில் நம்பிக்கை மனுஷி - சீதாலட்சுமி பாட்டியின் கதை!

19 வயதில் திருமணம், 21 வயதில் இரண்டு குழந்தைகளின் தாய், 28 வயதில் கணவன் விரட்டிவிட்ட சோகம்! வாழ்க்கையே முடிந்ததாக பலர் கருதும் வேளையிலும், தன் குழந்தைகளுக்காக வீட்டு வேலை செய்யத் தொடங்கியக் கைகள் இன்றும் நிற்காமல் பம்பரமாக சுழல்கிறது.

News சீதாலட்சுமி