Published: Just Now Updated: Just Now

103 வயது பாட்டிக்கு பிறந்தநாள்; கொண்டாட்டத்தால் நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்திய கிராம மக்கள்!

103 வயதை எட்டிய தாளியம்மாள் பாட்டியின் பிறந்தநாளை, கிராம மக்கள் திருவிழா போல கொண்டாடிய நிகழ்ச்சி சம்பவம், நீலகிரியில் நடந்திருக்கிறது.

News 103 வயது தாளியம்மாள்