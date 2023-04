Published: Just Now Updated: Just Now

`பெண் வழக்கறிஞர்கள் தொழில்நுட்பத்தில் பின்தங்கியவர்களா?' - உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கேள்வி

``பெண் வழக்கறிஞர்கள் திறைமையற்றவர்கள் என்று கூறுகிறீர்களா? தொழில்நுட்பத்தில் பெண் வழக்கறிஞர்கள், ஆண் வழக்கறிஞர்களைவிட திறமை பெற்றவர்களாக உள்ளனர்" - உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி

News தலைமை நீதிபதி டி.ஒய் சந்திரசூட் ( ட்விட்டர் )

