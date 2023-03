Published: Just Now Updated: Just Now

‘மனித வரலாற்றில் மறக்க முடியாத காலம்’ - #3YearsOfLockdown

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவத் தொடங்கிய பிறகு மார்ச் 22-ம் தேதி, தேசிய அளவில் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட தினம் இன்று.

