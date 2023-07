Published: 30 Jul 2023 10 AM Updated: 30 Jul 2023 10 AM

அண்ணாமலை வாகனம்; திருவள்ளுவரின் இடது கையில் எழுத்தாணி; எழுந்த விமர்சனம், அகற்றிய பாஜக-வினர்!

திருவள்ளுவரின் வலது கையில் இருக்கவேண்டிய `எழுத்தாணி', அண்ணாமலையின் பிரசார வாகனத்தில் இடம்பெற்றிருந்த ஸ்டிக்கரில் இடது கையில் இருந்தது. இது தொடர்பான வீடியோ, புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி, விமர்சனம் எழுந்தது.

News அண்ணாமலை பாதயாத்திரை - திருவள்ளுவர் புகைப்பட சர்ச்சை