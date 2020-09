ரூ.743 கோடி முதலீடு, பயனடையப்போகும் 2.5 லட்சம் விவசாயிகள்... மத்திய அரசின் சம்பதா திட்டம்!

விவசாயிகளின் நல்வாழ்வுக்காகவும் வேளாண்துறையில் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி விவசாயக் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பெருக்கவும், மத்திய அரசால் பிரதமரின் கிசான் சம்பதா யோஜனா திட்டம் (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana) செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

வேளாண் கடல்சார் பதப்படுத்துதல் மற்றும் வேளாண் பதப்படுத்துதல் மையங்களை மேம்படுத்துதலுக்கான திட்டம் 'சம்பதா' என்று அழைக்கப்படுகிறது. (SAMPADA- Scheme for Agro-marine Processing and Development of Agro processing clusters). 2017-ம் ஆண்டு மே மாதம் மத்திய அமைச்சரவையால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.