`தமிழகத்தை முழு இயற்கை வேளாண்மை மாநிலமாக மாற்றுவதில் உறுதி!' - சரியான வழியில் தமிழக அரசு

வேளாண்மைக்குத் தனி பட்ஜெட் தயாரிப்புப் பணிகளில் தமிழக வேளாண்மை துறையினர் மும்முரமாக இருக்கும் வேளையில் இன்னும் ஒரு வேலையினையும் சத்தமில்லாமல் செய்து வருகின்றனர். விவசாயிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான `தமிழ்நாட்டை முழுமையான இயற்கை வழி வேளாண்மை மாநிலமாக உருவாக்கும் பணி'களும் நடந்து வருகின்றன. ஏற்கெனவே தமிழ்நாடு இயற்கை வேளாண்மை கொள்கை மற்றும் மாநில இயற்கை வேளாண்மை திட்டங்கள் (Organic farming policy for Tamil Nadu and preparation of state schemes for Organic Agriculture) உருவாக்குதல் குறித்து இதுவரை மூன்று ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடந்து முடிந்துள்ளன.

இந்நிலையில், நான்காவது ஆலோசனைக் கூட்டம் ஆன்லைன் மூலம் கடந்த 24-ம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று நடைபெற்றது. வேளாண்மைத்துறை செயலர் சமயமூர்த்தி ஐ.ஏ.எஸ், வேளாண்மைத்துறை சிறப்புச் செயலர் ஆபிரஹாம் ஐ.ஏ.எஸ், வேளாண் விற்பனை துறை ஆணையர் வள்ளலார் ஐ.ஏ.எஸ் மற்றும் துறைசார்ந்த அலுவலர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர்.