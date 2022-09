`மாணவிகளுக்கு ரூ.1000 உதவித்தொகை; `புதுமைப் பெண்' திட்டம் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளுக்கு ஏன் இல்லை?’

புதுமைப் பெண் திட்டத்தில், சான்றிதழ் படிப்பு (Certificate Course), பட்டயப் படிப்பு (Diploma/ITI.,/D.TEd., Courses), இளங்கலைப் பட்டம் (Bachelor Degree - B.A., B.Sc., B.Com., B.B.A, B.C.A., and all Arts & Science, Fine Arts Courses), தொழில் சார்ந்த படிப்பு (B.E., B.Tech., M.B.B.S., B.D.S. B.Sc., (Agri.), B.V.Sc., B.Fsc., B.L., etc.,) மற்றும் பாரா மெடிக்கல் படிப்பு (Nursing, Pharmacy, Medical Lab Technology, Physiotherapy etc.,) போன்ற படிப்புகளை பயிலும் மாணவிகளுக்கு இந்த உதவித்தொகையானது, மாதந்தோறும் உயர்கல்வியை நிறைவு செய்யும் ஆண்டு வரை வழங்கப்படும்.

இந்த ஆண்டு படித்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவிகளுக்கும் இந்த உதவித்தொகை கிடைக்குமா ?

கிடைக்கும். இந்த திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்து விட்டதால்.. இந்த ஆண்டு முதலாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாம் ஆண்டு செல்லும் மாணவியரும், இந்த ஆண்டு இரண்டாம் ஆண்டிலிருந்து மூன்றாம் ஆண்டு செல்லும் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு பயிலும் மாணவியர்களுக்கும் கிடைக்கும். அதே போல தொழிற்கல்வியைப் பொருத்தமட்டில், மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து நான்காம் ஆண்டிற்குச் செல்லும் மாணவிகளுக்கும், மருத்துவக் கல்வியைப் பொருத்தமட்டில், நான்காம் ஆண்டிலிருந்து ஐந்தாம் ஆண்டு செல்லும் மாணவியர்களும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடைவர். அதாவது இந்த ஆண்டு படித்துக் கொண்டிருந்தாலும், இறுதி ஆண்டு சென்றாலும் இத்திட்டத்தில் பயன் பெறலாம் என்று கூறுகின்றனர்.

மொத்தத்தில் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவிகளுக்கு படித்து முடிக்கும் வரை அனைத்து ஆண்டுகளுக்கும் மாதந்தோறும் இந்த உதவித்தொகை கிடைக்கும்.