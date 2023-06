Published: Just Now Updated: Just Now

சுகாதார மையங்களில் 16 வகை கருத்தரிப்பு சிகிச்சைகள்; மக்கள் தொகையை அதிகரிக்க சீன அரசு அறிவிப்பு!

இன்-விட்ரோ கருத்தரித்தல், கரு மாற்று அறுவை சிகிச்சை, கரு உறைதல் மற்றும் விந்துவை சேமித்தல் ஆகிய 16 வகையான சேவைகள் இனி அரசின் சுகாதார மையங்களிலேயே வழங்கப்படும் என பெய்ஜிங்கின் முனிசிபல் மெடிக்கல் இன்ஷூரன்ஸ் பீரோவின் துணை இயக்குநர் டு சின் கூறியுள்ளார்.

News சீன மக்கள் ( AP )