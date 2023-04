Published: Just Now Updated: Just Now

வாக்குமூலம் அளிக்கச் சென்ற பெண்; பாலியல் தொல்லை தந்த செய்த எஸ்.ஐ - பெங்களூருவில் அதிர்ச்சி

பெங்களூரு காவல் நிலையத்தின் சப்- இன்ஸ்பெக்டர் தன்னிடம் தகாத முறையில் நடந்துகொண்டதாக பெண் ஒருவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இது தொடர்பாக ஏப்ரல் 10-ம் தேதி ட்விட்டரில் தொடர்ச்சியான ட்வீட்கள் மூலம் தன் கசப்பான அனுபவத்தை பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார் அப்பெண்.

News வன்கொடுமை ( சித்திரிப்புப் படம் )