Published: 30 Jul 2023 8 AM Updated: 30 Jul 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

`ராமநாதபுரத்தில் மோடி போட்டியிட வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் விருப்பம், ஆனால்..!' அண்ணாமலை கூறுவதென்ன?

ராமநாதபுரம் தொகுதியில் பிரதமர் மோடி போட்டியிடுவது குறித்து, தன்னுடைய பாதயாத்திரை பிரசாரத்தில் பா.ஜ.க மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பேசியுள்ளார்.

News அண்ணாமலை பாதயாத்திரையை தொடங்கி வைத்த அமித்ஷா