Published: 01 Jul 2023 11 AM Updated: 01 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

தமிழகத்தில் முதன்முறை: பணி நேரத்தில் அரசு ஊழியர்களின் குழந்தைகளை கவனிக்க காப்பகம்!

தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில், அரசு ஊழியர்களின் குழந்தைகளை கவனிக்க பகல் நேர குழந்தைகள் காப்பகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

