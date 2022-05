Published: 07 May 2022 10 AM Updated: 07 May 2022 10 AM

வடமாநிலங்களைப் பீதியில் வைத்திருக்கும் புல்டோசர், ஒலிபெருக்கி - தமிழகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா?!